Реорганизацией территории в Лосиноостровском районе займется городское предприятие

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реорганизацией неэффективно используемой территории в Лосиноостровском районе по программе комплексного развития территорий (КРТ) займется городское предприятие. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, оператором КРТ станет казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное столичному Депстрою. Территория двух участков находится на северо-востоке Москвы, неподалеку от метро "Медведково", и занимает площадь в 20,72 гектара.

"Оператор в течение пяти лет возведет более 138,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В результате создадут около 270 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 34,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 133 миллиона рублей", – сказал Ефимов.

На одном из участков, рассказал руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, построят почти 118 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также для других нужд города.

"Поблизости возведут более 20,5 тысячи квадратных метров общественной недвижимости, включая школу для 250 учащихся, детский сад для 150 воспитанников, а также объекты спорта, бытового обслуживания и оказания услуг населению, отделения банков, кафе и рестораны", – добавил Гаман.

О планах реорганизовать два участка на Стартовой улице стало известно в начале ноября 2023 года. Ефимов рассказывал, что инвестиции в проект должны были составить примерно 18 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест могло достигнуть 95. Тогда сообщалось, что на втором участке планируют разместить кладбище.

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