Парк с детской площадкой и спортивной зоной обустроят в районе Зюзино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Зюзино появится новый парк с удобной и безопасной детской площадкой. Парк создадут на месте снесенного пятиэтажного дома, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В парке будет современная площадка для игры в мини-футбол с покрытием из искусственной травы, высоким ограждением и специальным освещением. Также оборудуют комплекс для воркаута. Кроме того, на отдельной площадке установят тренажеры. Ее защитят навесом, так что заниматься спортом можно будет и в непогоду", – говорится в сообщении.

Также в парке планируют оборудовать детский городок с двумя большими комплексами со снарядами для лазания, ползания и прыжков.

Кроме того, для детей будут установлены качели, карусель, а для безопасности площадку покроют мягким резиновым покрытием.

Также в парке поставят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что в пойме реки Яуза в 2019 году появится новая парковая зона. Работы охватят площадь в 34,5 гектара и не нанесут никакого ущерба местной флоре и фауне.