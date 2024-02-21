Сайт Московского зоопарка модернизировали и дополнили новыми функциями

Фото: пресс-служба Депкульта

Специалисты модернизировали и дополнили новыми функциями сайт Московского зоопарка, благодаря чему пользователи смогут запланировать визит и узнать больше об обитателях зоосада. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"На главной странице расположили список экскурсий и экспозиций, афишу ближайших событий и график кормления обитателей. Эти опции помогут жителям и гостям города сделать посещение Московского зоопарка еще интереснее и познавательнее", – сказала Сергунина.

Помимо этого, был изменен в том числе дизайн портала. Знакомство с платформой начинается с информации об учреждении, его адресе и графике работы. Там представлены ссылки на филиалы – центр воспроизводства редких видов животных и зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге.

Чуть ниже можно найти кнопки быстрого доступа. Одна ведет на посвященную природоохранной миссии зоопарка страницу. Зоосад участвует в программах по сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда, манула, сирийской чесночницы, зубра, овцебыка, дроф и других.

Вместе с тем на сайте представлены маршруты для прогулок по зоопарку. Там можно оформить регистрацию на лекции и мастер-классы. Специалистам предоставили возможность посещать библиотеку с профессиональной литературой по уходу за разными животными.

Между тем жителей столицы попросили выбрать имя новому обитателю Московского зоопарка – амурскому тигру. На "Активном гражданине" пользователям предстоит отдать предпочтение одному из предложенных вариантов – Орион, Амур, Хабар, Восток. Помимо прочего, участники проекта смогут предложить свой вариант.

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет