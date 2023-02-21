Детский сад на 350 мест построят в Новых Ватутинках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Новые Ватутинки в поселении Десеновском в ТиНАО построят новый детский сад на 350 мест. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь трехэтажного объекта превысит 5,6 тысячи квадратных метров. В дошкольном образовательном учреждении организуют 14 групп.

"В нем (в детском саду. – Прим. ред.) предусмотрены групповые помещения, отличительной особенностью которых станет возможность их трансформации при помощи перегородок, а также спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и прачечная", – цитируют Пятову на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко пояснил, что документы, выданные застройщику для возведения объекта, действуют до 6 февраля 2024 года. Проектом строительства, помимо прочего, предлагается разместить на нижнем уровне здания большую песочницу с кинетическим песком.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят. Там оборудуют спортивные и игровые площадки, а также установят навесы для велосипедов и колясок.

Ранее сообщалось, что детский сад на 270 мест возведут в Даниловском районе Москвы. Трехэтажное здание возведут по индивидуальному проекту в составе комплексной жилой застройки. Общая площадь нового детского сада составит более 4,3 тысячи квадратных метров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!