Девять школ и детских садов построили по договорам участия в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В прошлом году в столице построили девять школ и детских садов по договорам участия. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы участвуют в развитии социальной инфраструктуры и возводят вместе с жилыми кварталами школы и детские сады по договорам участия. Так, в 2022 году в Москве построено девять объектов образования, рассчитанных более чем на 3,4 тысячи мест. Объем инвестиций составил 6,1 миллиарда рублей", – поделился Ефимов.

Столичные застройщики продолжают участвовать в развитии и благоустройстве территории города, оснащая Москву социально значимыми объектами. Согласно проектам планировки, инвесторы должны обеспечить жилые районы социнфраструктурой.

По словам главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана, больше всего образовательных учреждений по договорам участия построили в ТиНАО. Там возвели пять детских садов на 1,1 тысячи мест и две школы на 1,9 тысячи мест.

Ранее Ефимов заявил, что на территории вдоль улицы Доктора Гааза в Тропарево-Никулине построят современный жилой комплекс. Специалисты реорганизуют объект в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий.

Участки вдоль железнодорожной станции Новогиреево реорганизуют в Москве

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