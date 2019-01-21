Более 280 объектов московской недвижимости реализовали на торгах в 2018 году

Более 280 объектов столичной недвижимости общей площадью 31 тысяча квадратных метров приобрели инвесторы на торгах в 2018 году. Такие данные приводит пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
По словам главы ведомства Максима Гамана, если в 2017 году на торгах реализовали 213 объектов городской недвижимости, то в прошлом году инвесторы выкупили уже 283 помещения. "Такая динамика говорит о привлекательности предложений для бизнеса и его готовности сотрудничать с городом", – подчеркнул Гаман.
Он отметил, что на аукционах предлагают объекты недвижимости, различные по размеру и расположенные во всех округах Москвы. "Победители торгов могут использовать объекты по своему усмотрению в рамках деятельности компании", – цитирует главу департамента Агентство "Москва".
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, со своей стороны, подчеркнул, что сейчас в столице созданы удобные условия для ведения бизнеса и предприниматели могут без проблем открыть свое дело. Для них доступны как информационные сервисы, так и площадки для реализации проектов. В частности, можно приобрести помещение на торгах, отметили в пресс-службе заммэра. Уточняется, что в прошлом году на таких аукционах выручили около 2,5 миллиарда рублей.
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