Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:08

Более 280 объектов московской недвижимости реализовали на торгах в 2018 году

город недвижимость

17:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 280 объектов столичной недвижимости общей площадью 31 тысяча квадратных метров приобрели инвесторы на торгах в 2018 году. Такие данные приводит пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

По словам главы ведомства Максима Гамана, если в 2017 году на торгах реализовали 213 объектов городской недвижимости, то в прошлом году инвесторы выкупили уже 283 помещения. "Такая динамика говорит о привлекательности предложений для бизнеса и его готовности сотрудничать с городом", – подчеркнул Гаман.

Он отметил, что на аукционах предлагают объекты недвижимости, различные по размеру и расположенные во всех округах Москвы. "Победители торгов могут использовать объекты по своему усмотрению в рамках деятельности компании", – цитирует главу департамента Агентство "Москва".

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, со своей стороны, подчеркнул, что сейчас в столице созданы удобные условия для ведения бизнеса и предприниматели могут без проблем открыть свое дело. Для них доступны как информационные сервисы, так и площадки для реализации проектов. В частности, можно приобрести помещение на торгах, отметили в пресс-службе заммэра. Уточняется, что в прошлом году на таких аукционах выручили около 2,5 миллиарда рублей.

город недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика