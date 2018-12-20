Дом для участников долевого строительства проблемных объектов появится в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Компенсационный жилой дом для людей, купивших квартиры в трех проблемных объектах, построят в ТиНАО. Возведение здания включили в Адресную инвестиционную программу Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как отметила председатель комитета Анастасия Пятова, постановление, учитывающее затраты на строительство дома, было выпущено 18 декабря.

По решению Сергея Собянина, здание построят для участников долевого строительства объектов на улицах Овражная и Мостотреста в Щербинке и в поселке Шишкин Лес, расположенном в Михайлово-Ярцевском поселении.

Дом построят на земельном участке в Рязановском поселении. Сейчас городское правительство формирует границы территории, на которой появится объект.

Оформить земельный участок на городского заказчика планируют в первом квартале 2019 года, а ввести здание в эксплуатацию – во втором квартале 2021-го.

19 декабря Госдума приняла закон о дополнительных мерах защиты прав людей, вложивших деньги в строительство жилых домов. Документ исключает механизм плановых проверок застройщиков и расширяет основания для внеплановых.