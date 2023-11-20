20 ноября, 17:26События
Москва онлайн покажет обзор фестиваля "Мастерская подарков" на Тверской площади
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
21 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть фестиваль "Мастерская подарков" на Тверской площади. Корреспондент Лариса Соколова посетит площадку, пообщается с посетителями и примет участие в творческом новогоднем мастер-классе.
На фестивале можно приобрести рождественские пряники, кружки, экологичные продукты и декор для дома, пообщаться с Дедом Морозом и сделать подарок для близких своими руками.
Многие из представленных брендов – участники программы "Сделано в Москве".
Фестиваль будет работать до 4 декабря.
Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.