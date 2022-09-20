Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную патриотическому спектаклю "Люди А"

Фото: vk.com/filatov_aleksey

21 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Люди А: как рождается настоящий патриотизм".

В музее Победы состоится премьера патриотического спектакля "Люди А", в котором речь пойдет о судьбах офицеров группы "Альфа", самого засекреченного подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом.

Подробнее о постановке и воспитании патриотизма у молодежи расскажут:



автор книги "Люди А", президент союза "Офицеры Группы Альфа", подполковник запаса Алексей Филатов;

режиссер спектакля "Люди А" Сергей Аронин;

актер Сергей Шолох;

ветеран подразделения антитеррора "Альфа", майор запаса, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Елисеев.

Смотрите трансляцию 21 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.