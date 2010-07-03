10:50
10:50
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Фото: stroi.mos.ru
До конца года начнется реконструкция Крутицкой набережной. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы планируем до конца года приступить к реконструкции Крутицкой набережной", – сказано в сообщении главы департамента строительства Андрея Бочкарева.
ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" объявило торгово-закупочные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по строительству искусственного сооружения в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной.
Реконструкция будет проводиться в Таганском и Даниловском районах города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,489 миллиарда рублей. Срок окончания подачи заявок и дата проведения аукциона – 30 сентября. Работы будут выполнены в срок не более 23 месяцев с момента заключения контракта.
Предусмотрена реконструкция участка Крутицкой набережной (более 1,2 тысячи метров), строительство локального очистного сооружения, строительство и реконструкция подпорных стенок на 129,5 метра, переустройство сети наружного освещения, установка дорожных знаков и информационных дорожных указателей, покрытие тротуаров плиткой, укладка наземных тактильных указателей в местах сопряжения тротуаров с наземными пешеходными переходами, оклеивание опор освещения световозвращающей пленкой.
После проведения работ дорога обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении.
От храма Христа Спасителя до Якиманской набережной обустроят прогулочную зону в рамках проекта создания культурного пространства на месте реконструируемой ГЭС-2.
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