Анастасия Ракова рассказала о клиентоориентированности центров госуслуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные центры госуслуг за 10 лет работы завоевали доверие москвичей, в настоящее время офисы "Мои документы" работают в каждом районе города, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Мы уже относимся как к данности к тому, что за получением практически любого документа или выписки мы идем в центр госуслуг. Не подстраиваемся под график работы службы, не уточняем время обеденного перерыва, не разыскиваем конкретных чиновников, которые могут решить вопрос", – рассказала вице-мэр.
Она подчеркнула, что столичные центры госуслуг работают ежедневно с 8:00 до 20:00.
Также Ракова рассказала, что флагманские центры, которые появились в столице три года назад, задали новую планку в качестве оказания госуслуг.
"Поставить на учет транспортное средство, быстро заменить водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, воспользоваться дополнительными сервисами и перекусить в кафе – тогда это стало настоящей революцией в сфере предоставления услуг, а сейчас уже привычная часть нашей жизни", – пояснила она.
По ее словам, с 2013 года время ожидания приема сократилось с 40 до 5-10 минут, несмотря на увеличение числа обращений.
С 20 августа центры "Мои документы" возвращаются к обычному режиму работы. Теперь предварительная запись не потребуется. Горожане, которые уже записались на получение услуги, могут прийти к назначенному времени или в любое другое.
Также москвичам напомнили, что флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ работают каждый день с 10:00 до 22:00. Посетителям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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