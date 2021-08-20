Анастасия Ракова рассказала о клиентоориентированности центров госуслуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные центры госуслуг за 10 лет работы завоевали доверие москвичей, в настоящее время офисы "Мои документы" работают в каждом районе города, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы уже относимся как к данности к тому, что за получением практически любого документа или выписки мы идем в центр госуслуг. Не подстраиваемся под график работы службы, не уточняем время обеденного перерыва, не разыскиваем конкретных чиновников, которые могут решить вопрос", – рассказала вице-мэр.

Она подчеркнула, что столичные центры госуслуг работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также Ракова рассказала, что флагманские центры, которые появились в столице три года назад, задали новую планку в качестве оказания госуслуг.

"Поставить на учет транспортное средство, быстро заменить водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, воспользоваться дополнительными сервисами и перекусить в кафе – тогда это стало настоящей революцией в сфере предоставления услуг, а сейчас уже привычная часть нашей жизни", – пояснила она.

По ее словам, с 2013 года время ожидания приема сократилось с 40 до 5-10 минут, несмотря на увеличение числа обращений.

С 20 августа центры "Мои документы" возвращаются к обычному режиму работы. Теперь предварительная запись не потребуется. Горожане, которые уже записались на получение услуги, могут прийти к назначенному времени или в любое другое.

Также москвичам напомнили, что флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ работают каждый день с 10:00 до 22:00. Посетителям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

