Реставрацию живописи в доме авиатора Россинского завершили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Мосгорнаследия приняли итог реставрационных работ по потолочной живописи одного из залов в доме, где жил русский летчик Борис Россинский. Дом находится в малом Васильевском переулке и является объектом культурного наследия регионального значения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что дом отреставрировали три года назад. Тогда восстановили деревянные конструкции, фасады, отреставрировали окна и двери, а также наружный декор и интерьеры.
В 2016 году произошла протечка вентиляционной установки на чердаке. Из-за этого на потолке образовалось мокрое пятно.
"Оперативная работа позволила практически сразу приступить к противоаварийной реставрации, о которой сегодня можно с гордостью рассказать", – сказал Емельянов.
Дом построили в середине XIX века на месте сгоревшего при пожаре 1812 года здания усадьбы князя Михаила Львова. С 1920 по 1977 годы в здании жил один из первых русских летчиков Борис Россинский.
Ранее сообщалось, что исторический дом на Вшивой Горке в центре столицы отреставрируют. Мосгорнаследие выдало разрешение на архивные исследования, необходимые для разработки проекта реставрации.
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