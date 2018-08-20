Реставрацию живописи в доме авиатора Россинского завершили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосгорнаследия приняли итог реставрационных работ по потолочной живописи одного из залов в доме, где жил русский летчик Борис Россинский. Дом находится в малом Васильевском переулке и является объектом культурного наследия регионального значения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что дом отреставрировали три года назад. Тогда восстановили деревянные конструкции, фасады, отреставрировали окна и двери, а также наружный декор и интерьеры.

В 2016 году произошла протечка вентиляционной установки на чердаке. Из-за этого на потолке образовалось мокрое пятно.

"Оперативная работа позволила практически сразу приступить к противоаварийной реставрации, о которой сегодня можно с гордостью рассказать", – сказал Емельянов.

Дом построили в середине XIX века на месте сгоревшего при пожаре 1812 года здания усадьбы князя Михаила Львова. С 1920 по 1977 годы в здании жил один из первых русских летчиков Борис Россинский.

Ранее сообщалось, что исторический дом на Вшивой Горке в центре столицы отреставрируют. Мосгорнаследие выдало разрешение на архивные исследования, необходимые для разработки проекта реставрации.