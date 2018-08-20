Главный архитектор столицы предложил убрать в городе заборы

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Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил убрать в городе заборы и видеокамеры.

"В особенности это касается парков и жилых комплексов. Столичная инфраструктура должна быть максимально открытой и дружелюбной. Единственное, где нужно оставить данные элементы, – это на специальных объектах", – цитирует ТАСС Кузнецова.

Специалист отметил, что при строительстве парка "Зарядье" сразу было решено оставить территорию без забора. По словам архитектора, инфраструктура зоны отдыха благодаря этому заметно выиграла.