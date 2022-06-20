Москва онлайн покажет акцию "Свеча памяти" у стен Музея Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

21 июня у стен Музея Победы пройдет всероссийская акция "Свеча памяти", в рамках которой ветераны и волонтеры зажгут 1 418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.

Ровно в полночь на площади перед Музеем Победы почтут память погибших минутой молчания. Одновременно на фасаде главного здания музея с помощью технологии видеомэппинга вспыхнет масштабная двадцатиметровая видеоинсталляция.

Мероприятие будет сопровождаться концертом Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Солист Евгений Кунгуров исполнит песни, посвященные героям Великой Отечественной.

Смотрите трансляцию 21 июня в 23:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.