Москва онлайн покажет открытый показ в рамках Московской недели моды

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

21 июня на ВДНХ в рамках Московской недели моды состоится открытый показ бренда Chapurin под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его ансамбля.

Московская неделя моды проходит с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города. Помимо парка "Зарядье", показы можно увидеть на ВДНХ и Тверской площади. Собственные линейки покажут дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска, Твери и других городов России.

Смотрите прямую трансляцию 21 июня в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.