В Москве пройдет прямая линия по вопросам антикоррупционного просвещения

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Московская городская военная прокуратура проведет прямую линию с жителями столицы по вопросам антикоррупционного просвещения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"24 мая 2022 года с 09:00 до 17:00 в Московской городской военной прокуратуре будет проводиться прямая линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения", – отмечается в сообщении.

Специалисты московской городской военной прокуратуры ответят на вопросы горожан по телефону 8 (495) 693-55-21.

Ранее Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции "Посейдон". Ее ввели в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Координатором системы станет администрация президента, а оператором будет выступать Федеральная служба охраны.