Конференция "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества" пройдет в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве 23 мая в рамках XXX Международных образовательных чтений "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность" пройдет конференция "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества".

Участниками конференции станут представители РПЦ, атаманы, казаки войсковых казачьих обществ и общественных объединений казаков, а также представители органов власти.

Мероприятие откроет пленарное заседание в Большом конференц-зале. После него запланированы заседания диалог-клубов, в ходе которых будут подниматься вопросы взаимодействия церкви и казачества в РФ и других странах. Также в рамках конференции обсудят опыт работы казачьих молодежных объединений, миссии казачества на сегодняшний день.

Ранее в России предложили привлечь казаков к охране природы. Казачьим батальонам хотят поручить следить за экологической безопасностью, а также участвовать в рейдах, в том числе во время режима чрезвычайных ситуаций.

В Минприроды объяснили, что и в настоящее время казаки помогают с охраной лесов, но делают это как волонтеры. Однако теперь же с ними планируют заключать договоры и обязывать проходить обучение.