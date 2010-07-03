Гиды Московского дома национальностей проведут в Москве 30 бесплатных экскурсий

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Гиды Московского дома национальностей проведут 30 бесплатных экскурсий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пешеходные и автобусные туры пройдут с 23 мая по 30 июня. Это будут 22 пешеходных маршрута, две экскурсии-квеста и шесть автобусных туров.

Участникам экскурсий покажут дома, где жили цари, писатели и актеры, их проведут по историческим улицам и районам города, а также раскроют им московские тайны и легенды. Расписание программы можно найти на сайте Московского дома национальностей.

Автобусные экскурсии по городу будут длиться от четырех до шести часов. Пешеходные и квестовые прогулки займут два–три часа. Принять участие в экскурсиях смогут все желающие старше восьми лет. В одну экскурсионную группу смогут записаться от 25 до 50 человек.

Ранее сообщалось, что музейный комплекс Государственного исторического музея перейдет на летний режим работы с 1 июня. Государственный исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00.

Покровский собор и Палаты бояр Романовых – ежедневно с 10:00 до 18:00, территория собора будет открыта с 9:00 до 19:00. Также в первый день лета откроется парадный вход в Исторический музей со стороны Красной площади.