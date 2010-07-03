До конца апреля ЦОДД приведет в порядок 40 тысяч светофоров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Центр организации дорожного движения принял участие в общегородском субботнике в Москве.

Две тысячи сотрудников убирали столичные улицы. "Нас в ЦОДД 2000 человек, и сегодня мыли, красили и убирали, чтобы Москве было красиво", – говорится в микроблоге центра в Twitter. До конца апреля планируется привести в порядок еще 40 тысяч светофоров, отметили в ЦОДД.

Второй весенний общегородской субботник состоялся в 30 парках. Его девиз – "чи100 в парке". Горожане убрались в парках "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парке Олимпийской деревни, Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, в саду "Эрмитаж", "Сокольниках", "Зарядье" и других.

В общегородской уборке участвовал и Сергей Собянин. Вместе с остальными участниками он заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре, высадив куст сирени.

Этот субботник в столице стал юбилейным. Впервые он состоялся сто лет назад – 12 апреля 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.