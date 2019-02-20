Спасатели на мотоциклах появятся в Москве

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В столице запустят мобильные группы быстрого реагирования на специальных мотоциклах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что мотоподразделения в составе 22 экипажей будут работать круглосуточно. Они смогут прибывать для оказания помощи в труднодоступные места.

"Это, по сути дела, новинка в масштабах всей нашей страны", – заявил Бирюков в среду журналистам.

Он добавил, что пожарно-спасательный корпус получает и другие новые образцы техники. К примеру, в эксплуатацию вводят беспилотные летательные аппараты, которые могут нести небольшое снаряжение в помощь попавшим в беду на воде.

Ранее Бирюков сообщил, что московская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций успешно справилась с поставленными задачами в 2018 году. Количество жертв пожаров в столице снизилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом.

Он отметил, что в 2018 году в рамках госпрограммы "Безопасный город" боевые гарнизоны получили 59 новых пожарных и спасательных автомобилей, 11 единиц водно-спасательной техники, а также более двух тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования. Кроме того, был заключен госконтракт на покупку вертолета Ка-32.

Бирюков добавил, что в ближайшей перспективе в поселениях Кленовское и Михайлово-Ярцевское на территории ТиНАО будут созданы два пожарно-спасательных отряда. Кроме того, завершились испытания "Системы-112″, которая будет введена в промышленную эксплуатацию уже в этом году.