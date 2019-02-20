Количество погибших при пожарах в Москве снизилось вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций успешно справилась с поставленными задачами в 2018 году. Количество жертв пожаров в столице снизилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Отмечу, что в год столетия пожарно-спасательной службы страны Москва вышла на очень важный для себя рубеж: с 2010 года количество погибших на пожарах в городе снизилось почти в два раза, а самих пожаров за этот период – на 40%", – указал Бирюков.

Он отметил, что в 2018 году в рамках госпрограммы "Безопасный город" боевые гарнизоны получили 59 новых пожарных и спасательных автомобилей, 11 единиц водно-спасательной техники, а также более двух тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования. Кроме того, был заключен госконтракт на покупку вертолета Ка-32.

Бирюков добавил, что в ближайшей перспективе в поселениях Кленовское и Михайлово-Ярцевское на территории ТиНАО будут созданы два пожарно-спасательных отряда. Кроме того, завершились испытания "Системы-112", которая будет введена в промышленную эксплуатацию уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в скором времени будет реконструирована пожарная часть № 35 в Марьиной Роще. Проект согласовала Мосгосэкспертиза.