Ледовый дворец "Кристалл" откроют в "Лужниках"

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Ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" могут достроить в 2019 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас он проектируются, уточнил заммэра. Он добавил, что в "Лужниках" ведутся работы над другими важными городскими объектами. Проектируется и строится плавательный центр с раздвижной крышей, строительство которого должны завершить к концу 2019 года, пояснил Хуснуллин. Центр гимнастики, возводящийся на средства частного инвестора, собираются достроить в конце 2018 года, рассказал он.

В "Лужниках" также появится крупный теннисный центр. По словам Хуснуллина, он находится на стадии проектирования. Конкурс проведен, был выбран подрядчик для строительства, сообщает Агентство "Москва". Площадь объекта составит 50 тысяч квадратных метров, в нем будет 25 теннисных кортов. Центр международного уровня планируют достроить в 2020 году, сказал заммэра.