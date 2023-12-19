Москва онлайн покажет обзор новогодней программы в павильоне № 75 на ВДНХ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор павильона № 75 на ВДНХ, где в рамках выставки-форума "Россия" стартовала программа "Новый год в Москве".

Корреспондент Анна Луговская расскажет о самых интересных активностях, пообщается с организаторами и участниками. А профессиональный дизайнер, художник-модельер Екатерина Гейль научит наших зрителей украшать дом к Новому году и создавать атмосферу волшебства.

Праздничная программа "Новый год в Москве" продлится до 14 января. Посетителей павильона № 75 ждут концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Смотрите прямую трансляцию 20 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.