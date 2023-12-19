Сервис Russpass создал бот для навигации по Московскому зоопарку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители Московского зоопарка смогут ориентироваться в пространстве зоосада с помощью нового Telegram-бота. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Разработчиком бота стал цифровой туристический сервис Russpass.

"Умный навигатор позволяет определить расположение вольеров 11 животных и узнать больше об обитателях старейшего зоопарка России", – говорится в сообщении.

С помощью бота посетители смогут найти вольер манула Тимофея, семейства капибар, панды Диндин и ее детеныша, а также других обитателей зоопарка. Более того, пользователи бота смогут узнать интересные факты о животных.

Ранее стало известно, что маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке, уже самостоятельно может стоять на четырех лапах. Она появилась на свет в конце августа 2023 года. Сейчас в столице идет голосование за выбор имени для животного.



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