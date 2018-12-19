Еще две новостройки в ЗАО начали принимать участников программы реновации

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Участников программы реновации начали принимать еще две новостройки на проспекте Вернадского. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По данным ведомства, стартовало расселение четырех старых многоквартирных домов. Это дома №№ 62 и 64 на улице Лобачевского, дом № 23 на улице Коштоянца и дом № 77 на проспекте Вернадского. Их жители переедут в пять новостроек.

Три дома на проспекте Вернадского − дома №№ 58, 61/3 и 69 − были сданы ранее запланированного, уточнил глава департамента Сергей Левкин. "А две новостройки по адресам" проспект Вернадского, дом 56 и проспект Вернадского, дом 54 начинают принимать новых жильцов только сейчас", − цитирует Левкина Агентство "Москва".

Общая площадь дома № 56 равна почти 11 тысячам квадратным метрам. В нем расположены 132 квартиры с отделкой по утвержденным стандартам программы реновации. В свою очередь общая площадь дома № 54 составляет 22,5 тысячи "квадратов", там обустроили 330 квартир.

Ранее сообщалось, что программа реновации жилого фонда в ТиНАО стартует в 2019 году. За три года там планируют построить 560 тысяч квадратных метров жилья, уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.