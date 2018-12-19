За год к московским поликлиникам в онлайн-режиме прикрепили 10,5 тысячи детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За год к детским поликлиникам столицы в онлайн-режиме прикрепили 10,5 тысячи детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис доступен на портале mos.ru с декабря прошлого года. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо иметь оформленный в столице полис ОМС и свидетельство о рождении.

Перед подачей онлайн-заявки необходимо подтвердить данные ребенка в столичном Управлении ЗАГС. Это можно сделать в разделе "Моя семья" личного кабинета. На проверку уйдет не более одного дня.

Затем в разделе "Услуги" нужно выбрать раздел "Здоровье" и "Прикрепление к детской поликлинике". Там нужно указать паспортные данные родителей и ребенка. Дополнительно потребуются сведения о прописке и адресе проживания.

Система сама подскажет ближайшую к месту проживания поликлинику. Также можно самостоятельно отметить любую поликлинику, воспользовавшись интерактивной картой города. Уведомление придет в личный кабинет и по электронной почте и в СМС-сообщении.

Аналогичный сервис для взрослых пациентов работает с 2015 года. С его помощью поликлинику выбрали более 150 тысяч пациентов.

С декабря на mos.ru запустили новый сервис "Просмотр информации о полисе ОМС", с помощью которого можно получить сведения о страховой организации, и проверить, действует ли полис в столице.