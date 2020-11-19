Москва онлайн покажет, как проходит завтрак у царя зверей

Фото: depositphotos/EBFoto

20 ноября съемочная группа Москвы онлайн посетит Московский зоопарк и понаблюдает за кормлением львов. В ходе прямой трансляции вы увидите, как сотрудники зоосада прячут мясное лакомство в специальных зонах вольера, а потом выпускают хищников на поиски пищи.

Лев – самая крупная из ныне живущих кошек, масса некоторых самцов может достигать 250 килограммов.

Львы населяют в основном саванны, лишь иногда перебираются в леса. В отличие от других кошачьих, они живут не поодиночке, а в прайдах. Прайд состоит из родственных самок, потомства и нескольких взрослых самцов. Охотятся в прайде самки. По этой причине у них нет гривы – ничто не должно мешать хорошему обзору.

Смотрите прямую трансляцию 20 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.