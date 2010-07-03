Жильцы еще одного дома на улице Лобачевского заключили договоры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители еще одного дома на улице Лобачевского на западе столицы заключили первые договоры в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Жильцы дома 60 на улице Лобачевского стали обладателями квартир в новостройках на Проспекте Вернадского, 54, 56 и 58. Семьи осмотрели предложенные им варианты жилья и подали документы, необходимые для заключения договора.

На данный момент новые квартиры выбрали 14 семей. Еще 12 семей представили полный пакет документов, скоро их пригласят для подписания договоров и получения ключей. Всего из пятиэтажки в новостройки переедут 78 семей.

В октябре переезжать начали семьи, живущие в доме 32 на улице Лобачевского. Москвичи переселяются в дом 134 на Ленинском проспекте.

В новых квартирах выполнена чистовая отделка комфорткласса. Стены комнат оклеены флизелиновыми обоями под покраску, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в кухнях и прихожих уложен керамогранит светлых оттенков, в комнатах – ламинат. Также в квартирах установлена вся необходимая сантехника.

12 ноября правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным расширило перечень стартовых площадок, на которых планируется построить многоквартирные дома по программе реновации. В список включили 10 новых площадок, расположенных в семи административных округах и девяти районах. Общая их площадь составляет 128,1 тысячи квадратных метров жилья.

Новые стартовые площадки находятся в шаговой доступности от домов, расселяемых по программе реновации, что гарантирует жителям максимально комфортные условия переезда.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

