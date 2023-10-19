Онлайн-чат стал популярной функцией платформы "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Общедомовой чат стал одной из популярных у москвичей возможностей платформы "Электронный дом". С помощью него соседи решают различные вопросы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

На платформе, в отличие от чатов на сторонних площадках, общаются только реальные соседи, у "чужих" людей не получится стать участниками переписки. По этой же причине в чатах нет лишней информации, жители общаются, не отвлекаясь на спам.

Уточняется, что поговорить с соседями можно на разные темы: оценить работу консьержа или управляющей организации, предложить урожай с дачи. Кроме того, обсуждаются установка шлагбаума или закрытие мусоропровода.

В подобном случае чат становится подготовительным этапом для создания юридически значимого опроса или формирования повестки общего собрания собственников, сказано в сообщении.

Воспользоваться сервисами "Электронного дома" можно в мобильном приложении или на сайте.

Ранее сообщалось, что за три года работы платформы "Электронный дом" было обработано свыше 450 тысяч заявок от москвичей. Также за это время состоялось порядка 10 тысяч общих собраний собственников, а также было проведено более трех тысяч опросов.

Также отмечалось, что к сервису "Электронный дом" подключились уже 99% жилых домов Москвы – 34 тысячи зданий. Теперь ресурс является единым окном по вопросам управления и содержания дома.

В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"