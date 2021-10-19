Москва онлайн покажет дезинфекцию Белорусского вокзала

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ дезинфицируют Белорусский вокзал.

В ходе мероприятия будут обработаны все помещения, железнодорожные платформы и площадь возле здания вокзала.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 11:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.