Водителям дали советы в связи с закрытием красной ветки метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Движение в районе закрытых станций Сокольнической линии столичной подземки может быть затруднено в течение всей наступившей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На ряде улиц будет запрещено транзитное движение, будут закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов, в том числе все клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область", – цитирует РИА Новости представителя ЦОДД.

В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское меняется схема движения. Там будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

"Вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, проектируемого проезда 905 и 907, и автородороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будут работать выделенные полосы с обособленными участками", – уточнили в ЦОДД.

Автомобилистам рекомендовали знакомиться заранее с маршрутами объезда.

Ранее сообщалось, что участок красной ветки от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю. Там строят тоннели Большой кольцевой линии. Для пассажиров временно недоступны девять станций.

Для пассажиров запустили более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Интервал на первом составит меньше одной минуты, на втором – около двух минут. Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950. В то же время маршруты № т34 и т34к объединяются в один – т34.

Ежедневно для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Когда новые станции откроются, более 200 тысяч пассажиров смогут перемещаться с красной ветки на оранжевую на 25 минут быстрее.

