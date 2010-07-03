В Главархиве рассказали, как выяснить прошлое родственников-коммунистов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Главархиве Москвы рассказали, как найти данные о родственниках, состоявших в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).
"Ценные источники – дела по приему в члены КПСС и личные дела по учету кадров, которые в настоящее время переданы на хранение в государственные архивы", –цитирует Агентство "Москва" представителя управления.
Для поиска нужно сначала выяснить, в каком городе или районе интересующий человек вступил в ряды партии.
"Также желательно знать год вступления в партию. Эти сведения нужны для поиска дел по приему в члены КПСС. В составе таких дел могли быть: заявление в первичную партийную организацию, анкета кандидата партии, вступающего в члены КПСС, рекомендации членов КПСС, выписки из протоколов партийных собраний", – рассказал специалист.
В учетной карточке можно найти сведения биографического характера – дату и место рождения, национальность, информацию об образовании, занятиях родителей, трудовой деятельности и наградах. В отдельных случаях можно обнаружить даже фотографии, автобиографии и характеристики.
Для изучения документов нужно предоставить разрешение от адресата. Если его уже нет в живых, то придется подтвердить родство.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года московские архивы приняли на хранение 45 669 документов и предметов, являющихся историко-документальным наследием столицы. Фонды архивного ведомства пополнились не только документами органов власти, учреждений и организаций города, но и уникальными фотографиями, видеоматериалами и предметами искусства из личных архивов известных москвичей, а также документами и вещественными источниками периода Великой Отечественной войны.
Для свободного пользования стали доступны и материалы, связанные с развитием партизанского движения и работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах за 1941-1942 годы, ранее носившие гриф "секретно". С начала года рассекречено 29,5 тысячи документов раскрывающих новые исторические факты.
По запросам посетителей читальных залов с начала года было выдано около 170 тысяч архивных документов, описей, печатных изданий и микроформ, многие из которых касались истории семей, родов, восстановления родственных связей.
Еженедельно в московские архивы поступает порядка 2,5 тысячи запросов от москвичей и иностранных граждан.
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