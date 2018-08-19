Собянин пригласил москвичей на выставку "Находки моей улицы" в Музее Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на выставку "Находки моей улицы»", которая открылась в Музее Москвы. Об этом мэр города сообщил на своей личной странице в Twitter.

"Музей Москвы открыл небольшую выставку на которой представлены различные предметы, найденные во время благоустройства улиц. Среди которых монеты, керамика и обувь. Эи вещи формируют представление об историческом образе столицы", – рассказал Собянин.

#МузейМосквы открыл небольшую выставку исторических предметов, найденных во время благоустройства улиц. Среди них клад монет, керамика, отлично сохранившиеся сапоги - вещи, которые дополняют наше представление об истории столицы. Экспозиция работает до 17 октября. #МояУлица pic.twitter.com/WGhhVZ9iiH — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 августа 2018 г.



На выставке можно увидеть эксклюзивные артефакты, которые археологи обнаружили во время работ по благоустройству в центре столицы в 2018 году. Экспозиция будет работать до 17 октября.