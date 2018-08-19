Более 380 картин представят на выставке "Город будущего" 20 августа

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Более 380 картин художников-любителей покажут на выставке "Город будущего" в рамках второй городской акции "Московский пленэр". Экспозиция в арт-резиденции "Двойка" культурного центра "Москвич" начнет работать 20 августа.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на выставке начинающие художники покажут, какой они видят Москву будущего.

До 31 августа посетители смогут увидеть и оценить работы, выполненные в разных художественных техниках с использованием карандашей, гуаши, акварели, пастели, масла и сепии.

Также на выставке будут представлены коллажи, детские рисунки, архитектурные наброски и даже масштабные полотна. Кроме того, свои работы представят художники, карикатуристы, комиксисты и учащиеся художественных школ Москвы.