Онлайн-курс "Мой успешный образ себя" пройдет в "Технограде" с 22 июля по 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на онлайн-курс "Мой успешный образ себя", который подготовили в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ, открылась на сайте центра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что занятия пройдут с 22 июля по 1 августа. На них участники научатся создавать нужное впечатление о себе и закреплять образ в глазах собеседника, улучшат навыки самопрезентации. Курс прочитает клинический психолог, тренер центра развития карьеры "Техноград", полиграфолог, профайлер, спикер российского общества "Знание" Юлия Елизарова.

Как передает портал, вебинар 22 июля посвятят разбору основных психотипов человека. Слушателям расскажут, на что обращать внимание, чтобы узнать тип личности, как подстроиться под собеседника. На занятии 25 июля гости научатся задавать правильные вопросы, чтобы распознать неискренность в разговоре. Также эксперт назовет маркеры лжи.

Добавляется, что 29 июля участникам расскажут, как произвести благоприятное впечатление при первой встрече и успешно позиционировать себя. Четвертый вебинар пройдет 1 августа, на нем рассмотрят техники переговоров и правила их применения. Слушатели познакомятся с секретами эффективного диалога, освоят невербальные и вербальные способы общения, научатся быстро устанавливать контакт.

Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, уточнили на портале. Также там подчеркнули, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является образовательной площадкой на ВДНХ, на которой предлагается новый формат познавательного досуга, профориентации, обучения.

В свою очередь, Центр развития карьеры – одно из направлений "Технограда". Его эксперты помогают в планировании карьеры, обучении и поиске призвания, подвели итог на портале.

В июне "Техноград" запустил серию онлайн-курсов по развитию карьеры. На них москвичи смогли узнать о профессиональном планировании и о том, как составить резюме.

В марте "Техноград" подготовил онлайн-курс "Проактивность как образ жизни". В рамках него бизнес-тренер Евгений Андросов помог слушателям развить проактивность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность и когнитивную гибкость.

Центр развития карьеры "Техноград" на ВДНХ подготовил новые обучающие курсы