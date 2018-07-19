МГИК утвердил порядок изготовления избирательных бюллетеней

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
МГИК утвердил порядок изготовления бюллетеней для голосования на выборах мэра столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В документе МГИК говорится, что бюллетени для голосования на мэрских выборах должны изготавливаться только на основании решения Мосгоризбиркома не позднее 24 августа в полиграфиях, определенных правительством страны.
Текст и количество избирательных бюллетеней МГИК утвердит не позднее 19 августа. Далее не позднее 29 августа типографии передадут бюллетени Мосгоризбиркому. После этого они отправятся в территориальные участковые комиссии, а оттуда – в участковые избирательные комиссии.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: