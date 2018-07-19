МГИК утвердил порядок изготовления избирательных бюллетеней

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

МГИК утвердил порядок изготовления бюллетеней для голосования на выборах мэра столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В документе МГИК говорится, что бюллетени для голосования на мэрских выборах должны изготавливаться только на основании решения Мосгоризбиркома не позднее 24 августа в полиграфиях, определенных правительством страны.

Текст и количество избирательных бюллетеней МГИК утвердит не позднее 19 августа. Далее не позднее 29 августа типографии передадут бюллетени Мосгоризбиркому. После этого они отправятся в территориальные участковые комиссии, а оттуда – в участковые избирательные комиссии.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.