Сергунина рассказала о новых функциях на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Потал "Узнай Москву" модернизировали, сделав его удобнее и функциональнее, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, на сайте изменился дизайн – он получил единый стиль с главной страницей. Также обновлены разделы и запущены дополнительные инструменты. Пользователям стало проще находить информацию и планировать маршруты для прогулок.

"Узнай Москву" – это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более трех тысяч достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 миллиона раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей", – сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что на портале улучшились функции поиска. Найти интересующее здание, памятник или маршрут теперь можно по его названию, адресу или ближайшей станции метро. Для этого надо лишь нажать на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы.

На интерактивной карте города объекты отмечены тематическими иконками. Гуляя по столице, пользователи могут в несколько кликов получить справку об объекте, мимо которого они проходят. Подскажет портал и достопримечательности и тематические путеводители, которые пользуются наибольшей популярностью.

У страницы каждого памятника, здания и музея на сайте есть превью с основной информацией. Раньше там отображались только название, адрес и рейтинг, теперь же видна ближайшая станция метро и расстояние до достопримечательности в километрах.

В новой версии портала "Узнай Москву" появилась возможность проложить наиболее короткий пеший маршрут по городу. Для этого надо открыть страницу интересующего объекта и нажать на кнопку "Проложить маршрут", расположенную рядом с интерактивной картой. Навигатор в том числе подсчитает, сколько времени займет путь.

Основные разделы также изменились. "Маршруты" дополнились новыми фильтрами. В левой панели страницы перечислили виды путеводителей.

Ранее на портале появились новые видеоэкскурсии по объектам культурного наследия столицы. Онлайн-путешествия подготовил департамент культурного наследия столицы. Формат видеоэкскурсий позволит не выходя из дома посещать исторические здания города.

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, более 660 памятников, 326 музеев, 79 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.

