Фестиваль "Первые в космосе" пройдет в Московском дворце пионеров

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Московском дворце пионеров 22 марта пройдет фестиваль "Первые в космосе", который посвятили 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 63-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Присоединиться смогут школьники из Москвы, которые прошли предварительную регистрацию. Как уточнила директор Московского дворца пионеров Елена Мельвиль, столичная система дополнительного образования дает ребятам возможность попробовать себя в разных направлениях и еще на этапе школы помогает определиться с профессиональной карьерой.

"Уже сейчас ученики центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открывают звезды, разрабатывают уникальные проекты, а помогают им в этом как наши талантливые педагоги, так и выпускники – известные летчики-космонавты, инженеры, физики, астрономы. Преемственность очень важна", – сказала Мельвиль.

Для ребят в выставочном зале дворца организуют мастер-классы по ракетостроению, а также откроют лабораторию "Эксперименты в космосе". На лектории "Космос вокруг нас" юные жители города узнают о разработках, которые создавались для использования вне Земли, но сейчас встречаются в повседневной жизни.

Школьники получат возможность решить задачи на логику и применение основных физических и математических законов. В частности, можно будет повращаться в специальном кресле для проверки вестибулярного аппарата, а также потренировать периферийное зрение с помощью специальных таблиц.

В большом гостином зале организаторы проведут интерактивную программу от партнеров. Вузы Москвы расскажут школьникам о космических специальностях, которым можно обучиться после школы. Так, Российская академия наук поделится знаниями об основных направлениях современных космических исследований, а Федерация парашютного спорта России – об устройстве парашюта и экипировке летчиков.

Вместе с тем школьникам расскажут, какую роль в освоении космоса сыграл Московский дворец пионеров и его выпускники. Ребятам предложат встретиться с летчиками-космонавтами – Героем Советского Союза Александром Баландиным, героями России Сергеем Авдеевым и Александром Лазуткиным. Также дети посмотрят выступления творческих коллективов дворца – Театра юных москвичей, Театра моды "Василиса", школы танцев "Комикс" и других.

Посвященные Юрию Гагарину мероприятия состоятся в том числе и на других столичных площадках. Например, школьники могут присоединиться к онлайн-викторине "Первые шаги во Вселенную", которую организовал центр развития творчества детей и юношества "Пресня".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров юные жители столицы нашли несколько переменных и сверхновых небесных тел. По словам мэра, воспитанница девятого класса школы № 429 "Соколиная гора" обнаружила два неизвестных вспыхивающих объекта в каталоге телескопа Pan-STARRS. Они получили названия Brodskaya 1 и Brodskaya 2.

Московские школьники исследовали документы известных писателей и поэтов