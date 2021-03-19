Пять квартир в центре Москвы выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Пять квартир в ЦАО выставлены на торги. Об этом сообщили в Центре управления городским имуществом Москвы.

Заместитель гендиректора центра Александр Окунев отметил, что у тех, кто давно хотел поселиться в историческом центре, появился шанс осуществить свою мечту.

"Город выставил на торги привлекательные лоты в Центральном административном округе. Помимо превосходного расположения, у лотов приятная стартовая цена – от трех миллионов рублей", – сообщил Окунев.

Он уточнил, что некоторые объекты нуждаются в ремонте.

В апреле на торгах реализуют три квартиры, расположенные в доме 11, строении 1, в Печатниковом переулке. Их стартовые цены – 4 миллиона рублей (квартира № 60), 6,1 миллиона рублей (квартира № 61) и 8,5 миллиона рублей (квартира № 62).

Четвертый лот расположен на улице Чаянова, в доме 10, строении 1. Стартовая цена квартиры – 3 миллиона рублей. Прием заявок завершится 22 апреля, а провести торги планируется 28 апреля.

Пятый лот находится на улице Жуковского, в доме 4, строении 1. Стартовая цена квартиры – 7,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 1 апреля.

Узнать больше об этих квартирах и других объектах недвижимости можно в рамках роуд-шоу "Квартира от города? Легко!", которое пройдет 23 марта в 15:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести недвижимость на выходных условиях, Центробанк собирается продлить лишь в некоторых регионах.