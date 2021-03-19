Пять квартир в центре Москвы выставили на торги

19 марта, 19:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Пять квартир в ЦАО выставлены на торги. Об этом сообщили в Центре управления городским имуществом Москвы.
Заместитель гендиректора центра Александр Окунев отметил, что у тех, кто давно хотел поселиться в историческом центре, появился шанс осуществить свою мечту.
"Город выставил на торги привлекательные лоты в Центральном административном округе. Помимо превосходного расположения, у лотов приятная стартовая цена – от трех миллионов рублей", – сообщил Окунев.
Он уточнил, что некоторые объекты нуждаются в ремонте.
В апреле на торгах реализуют три квартиры, расположенные в доме 11, строении 1, в Печатниковом переулке. Их стартовые цены – 4 миллиона рублей (квартира № 60), 6,1 миллиона рублей (квартира № 61) и 8,5 миллиона рублей (квартира № 62).
Четвертый лот расположен на улице Чаянова, в доме 10, строении 1. Стартовая цена квартиры – 3 миллиона рублей. Прием заявок завершится 22 апреля, а провести торги планируется 28 апреля.
Пятый лот находится на улице Жуковского, в доме 4, строении 1. Стартовая цена квартиры – 7,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 1 апреля.
Узнать больше об этих квартирах и других объектах недвижимости можно в рамках роуд-шоу "Квартира от города? Легко!", которое пройдет 23 марта в 15:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести недвижимость на выходных условиях, Центробанк собирается продлить лишь в некоторых регионах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: