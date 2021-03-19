Шумозащитные ограждения установят на шести участках столичных магистралей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На шести участках столичных магистралей с интенсивным движением установят шумозащитные ограждения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это позволит снизить звуковую нагрузку возле Русаковской эстакады, участка МКАД и Носовихинского шоссе в районе Новокосино, МКАД в районе улиц Псковской и Доронина, Рижской эстакады со стороны Знаменского храма в Переяславской слободе, вдоль железнодорожных путей у станции Кусково и вдоль железнодорожных путей на Новоандреевском мосту.

Число автомобилей на столичных дорогах ежегодно растет, поэтому избежать шума не получится. Однако установка ограждений позволяет значительно снизить его уровень для жителей расположенных поблизости домов.

В среднем длина ограждений составит около 1,1 тысячи метров. Как рассказали в департаменте капитального ремонта, нередко новые дома строятся вблизи ранее проложенных трасс. К примеру, когда строили МКАД, она проходила по пустынной местности, теперь же там построили целые кварталы. Третье транспортное кольцо проложили значительно позже по уже существующей городской застройке.

Благодаря же шумозащитным ограждениям можно создать комфортный жилой район даже в непосредственной близости от трасс.

Шумозащитные экраны – это сборные конструкции, в основании которых находится свайно-ростверковый фундамент, который может выдерживать большие нагрузки. На него устанавливают стойки из оцинкованных двутавровых балок в форме буквы Н, к ним крепят звукоизолирующие панели. Высота такого ограждения зависит от уровня звукового воздействия.

Монтаж шумозащитных ограждений завершится до конца этого года.

В конце прошлого года сообщалось, что в столице в рамках специальной программы за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов. В общей сложности за три года действия программы будет заменено 470 тысяч квадратных метров конструкций, за два года специалисты комплекса городского хозяйства уже обновили 320 тысяч квадратных метров экранов. При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.