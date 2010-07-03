В программу реновации включили 5 новых стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перечень стартовых площадок по программе реновации пополнили еще пять территорий. Постановление приняли на заседании президиума правительства Москвы.
На новых площадках построят 59 тысяч квадратных метров жилья. Дома появятся в районах Лосиноостровский, Кузьминки, Текстильщики, Бирюлево Восточное и Академический.
Строительство зданий позволит расселить девять ветхих пятиэтажек. В итоге комфортное жилье смогут получить 2,2 тысячи москвичей.
Таким образом, в программу реновации, утвержденную в августе 2017 года, включены уже 323 стартовые площадки для строительства новых домов. Общая мощность территорий составляет 4,7 миллиона квадратных метров жилья.
Ранее жители дома, построенного в рамках программы реновации на улице Летчика Бабушкина, начали получать смотровые ордера. Переехать в новое здание уже согласились 50 процентов семей из старого дома.
Квартиры в новостройках имеют улучшенную отделку по единому стандарту, который утвержден постановлением правительства Москвы. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.
Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.
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