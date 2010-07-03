Жители еще одного дома получили ордера на квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители пятого дома в Бабушкинском районе начали получать смотровые ордера по программе реновации. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, 16 марта смотровые ордера стали выдавать жителям дома № 11 на Верхоянской улице. Им предлагают варианты жилья в домах №№ 39, 41 и 29, корпус 2 на улице Летчика Бабушкина, отметил глава ведомства. Он также напомнил, что Центр информирования находится на первом этаже дома № 39 на улице Летчика Бабушкина.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, за два дня 50% семей из дома № 11 на Верхоянской улице сообщили в центр, что согласны переехать в новые квартиры. Он уточнил, что в Бабушкинском районе из 300 семей, участвующих в программе реновации, 280 уже заключили договор на новое жилье, а 84% – переехали.

Расселение жителей старых пятиэтажек стартовало в Бабушкинском районе в июне прошлого года. Тогда жителям двух домов на Осташковской улице предложили переехать в новостройки на улице Летчика Бабушкина. В сентябре новые квартиры получили жильцы дома № 9, корпус 4 на Осташковской, а в ноябре ордера выдали жителям дома № 27 на улице Летчика Бабушкина.

На северо-востоке столицы в программу реновации включено 499 домов площадью 1,4 миллиона "квадратов". Согласовано 47 стартовых площадок.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах, москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура, пояснил Собянин.