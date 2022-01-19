Подать заявку на участие в архитектурной премии Москвы можно до 15 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием заявок на участие в ежегодной премии Москвы в области архитектуры и градостроительства завершается 15 февраля. До этой даты подать заявку на участие можно онлайн на сайте премии.

Участие могут принять любые проекты капитального строительства, имеющие свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Победители получат по миллиону рублей.

"Определять лучшие проекты будет жюри, в состав которого входят участники Архитектурного совета Москвы, урбанисты, представители профильных СМИ и приглашенные эксперты в области архитектуры. Возглавляет его главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Премия была учреждена в 2017 году при поддержке Сергея Собянина. Объявление результатов и награждение приурочено к празднованию Дня архитектора 1 июля.

В прошлом году столичные проекты вышли в финал европейской архитектурной премии The Plan Award 2021. Среди них – проект кинотеатра "Художественный" и проект школы Wunderpark в Московской области.

Также в финал премии вышел проект планировки территории участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами, разработанный Научно-исследовательским и проектным институтом градостроительного планирования города Москвы. Его отметили лучшим в номинации "Общественное пространство".

