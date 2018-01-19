Информацию о задолженностях предоставят во флагманском офисе "Мои документы"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи смогут получить информацию о задолженностях во флагманском офисе "Мои документы".

В режиме реального времени посетителям предоставят сведения о неоплаченных налогах, сборах, страховых взносах, а также о штрафах и процентах. Здесь же сотрудники центра сформируют квитанцию для оплаты задолженности.

Чтобы получить информацию, необходимо прийти в офис с паспортом гражданина РФ. А для распечатки квитанции потребуется ИНН. Оформить его можно также в столичных центрах госуслуг. Тем, кто уже проходил эту процедуру, но не имеет свидетельства на руках, узнать номер помогут администраторы в зоне электронных услуг.

Кроме того, во всех МФЦ теперь можно оформить документы одним пакетом при переезде и приобретении жилья.

В центры можно обратиться сразу за несколькими услугами. В офисах также делают копии документов, фотографии, принимают к оплате госпошлину. Для комфорта посетителей с детьми в центрах есть игровые уголки.

Во флагманском офисе "Мои документы" помимо госуслуг собраны самые полезные городские сервисы: банк, нотариус, билетная касса, фотоателье, экскурсионное бюро,кафе и медицинский кабинет.

Отделение открылось 15 января на первом этаже ТРЦ "Афимолл Сити". В МФЦ появились новые элементы: круглая стойка ресепшн на четырех сотрудников, напольные инфоматы с объявлениями, бланками, образцами, информацией об услугах.