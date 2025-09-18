Инвестор отремонтирует помещение в здании на Фрунзенской набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор, выкупивший у города помещение в здании на Фрунзенской набережной, планирует провести на объекте восстановительные работы, заявила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"В результате реализации преимущественного права выкупа арендатор, являющийся представителем малого бизнеса, приобрел у города коммерческое помещение площадью более 130 квадратных метров в ансамбле жилых домов 1939–1943 годов постройки", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Жилое здание находится по адресу Фрунзенская набережная, дом № 4. Его возвели по проекту архитектора Константина Джуса-Даниленко в стиле сталинского ампира.

Новый владелец планирует приспособить помещение под современное использование. В частности, ему предстоит отремонтировать фасад, установить систему кондиционирования и отремонтировать помещение в соответствии с документацией.

Выкупить недвижимость у столицы на основании преимущественного права могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые состоят в Едином реестре и арендуют соответствующее помещение не менее года.

Ранее стало известно, что за 10 последних лет в рамках программы капремонта в Москве отреставрировали 192 дома-памятника. В прошлом году работы прошли в доходном доме страхового общества "Россия", расположенном на Сретенском бульваре. Специалисты восстановили фасад, подъезды, кровлю и подвалы, а также починили инженерные коммуникации.

