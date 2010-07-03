Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят до 2023 года

14:05
14:05
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Фото: stroi.mos.ru
Строительство отрезка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе завершат до 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
"Стоит задача до 2023 года завершить работы. Участок очень тяжелый. Мы будем стараться сделать раньше, подрядчик выбран, работы начались", – сказал Бочкарев, отметив, что участок будет состоять в основном из эстакад.
Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.
Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.
До конца текущего года также планируют достроить четыре моста через Москву-реку и Сетунь. Два моста соорудят через реку Сетунь в районе Раменки, они появятся при работах над Южным дублером Кутузовского проспекта.
Возводят мост и в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мнёвники. Кроме того, строится мостовой переезд через Москву-реку в Кожуховском затоне.
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