Около 190 тысяч человек посетили ВДНХ и Парк Горького в субботу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В эту субботу фестивальные площадки ВДНХ и Парка Горького посетили около 190 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На Главной выставке побывали 70 тысяч человек, в Парке Горького – 118 тысяч. Гости приняли участие в спортивных турнирах и занятиях, посмотрели выступления мастеров уличного искусства, научились готовить плов.
На ВДНХ прошел фестиваль плова. Всех желающих познакомили с секретами приготовления этого популярного блюда среднеазиатской национальной кухни.
Кроме того, на выставке завершилась вторая неделя молодежного фестиваля "Ритм моего города" – Street Art. Здесь выступили мастера паркура и фристайла, а всех желающих научили играть в стрибол, кикер, панна-футбол.
Парк Горького отметил 91-й день рождения. На площади перед фонтаном и Пушкинской набережной песни исполняли звезды эстрады. Шеф-повара московских ресторанов угостили посетителей своими лучшими блюдами.
24 августа гостей Парка Горького будет ждать гастрономическое кругосветное путешествие длиной 10 часов. На одной площадке объединят любимые рестораны, самую вкусную и необычную еду, а также музыкальную и культурную программу со всего света.
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