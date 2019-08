Гости Парка Горького смогут попробовать блюда со всего света 24 августа

Фото: Фото: depositphotos/sonyakamoz

24 августа гостей Парка Горького будет ждать гастрономическое кругосветное путешествие длиной 10 часов. На одной площадке объединят любимые рестораны, самую вкусную и необычную еду, а также музыкальную и культурную программу со всего света.

Еда

Чего ждать от Delivery Fest? Любимых блюд от ресторанов "Сайгон", Three Ducks, Studio Cafe, Just Lafa, "Батони", Eat Georgian, "Пита и Сулваки" и многих других.

В меню много как уже хорошо знакомого, так и совсем нового: жареные пирожки эмпанадас из Мексики, тортилья и кесадилья, паровые булочки бань бао из Вьетнама, жареный сыр халумобукес из Греции, пицца, джелато и панини, битые огурцы, баббл чай, карри, нэмы, димсамы, хачапури, хинкали, такос, поке, бургеры и чуррос.

Музыка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лайнап фестиваля – John Newman, Kadebostany, Cream Soda и "Моя Мишель". Также на сцене появятся молодые представители российской поп-, электронной и рок-музыки Ocean Jet и инди-электронщики Оак Glen.

Кажется, John Newman не нуждается в представлении: его сингл Love Me Again возглавил хит-парад Великобритании UK Singles Chart. У группы Cream Soda недавно вышел новый трек "Никаких больше вечеринок", который можно будет услышать на фестивале. Швейцарцы Kadebostany (один из самых известных треков – Castle in the Snow) тоже успели покорить столицу и закрывали ЧМ по футболу в прошлом году. А "Моя Мишель" – это гимны молодости, беззаботности и романтики (которой, не поверите, в этом году исполнилось 10 лет!).

Спорт и культура

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В тематических зонах каждой страны организаторы собрали развлечения и активности, традиционные для 10 пунктов гастрономического маршрута фестиваля. Это футбол, роллердром, мини-фестиваль красок холи, индийские танцы и хип-хоп, фламенко и даже аэро-йога, разбивание пиньяты, томатина (испанский томатный тир), костплей, мастер-классы по каллиграфии, гончарному искусству и изготовлению венецианских масок. Часть развлечений будет проходить по расписанию (например, разбивание пиньяты – каждые два часа), остальные доступны на протяжении всего дня.

Еще в меню – греческие прически, изготовление вьетнамок, рисование вином, восточные единоборства и мастер-класс по граффити.

Лекции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В формате лекций на фестивале пройдут паблик-токи и обсуждения самых актуальных и интересных тем foodtech-индустрии. Потому что иногда еда – это очень серьезно. Программа включает десять лекций, панельную дискуссию и сессию питчей с foodtech-проектами. Специальным гостем станет Макс Брандт – самый популярный food-блогер России.

Во время лекций и обсуждений организаторы и лучшие журналисты обещают рассказать, когда в Москве появился первый фудкорт, где в советской столице находился клуб с самой длинной барной стойкой, что стало отправной точкой для появления первых курьеров, как пищевая промышленность влияет на окружающую среду, что такое фудшеринг, как делиться едой, не выкидывая ее, и какие они – пищевые привычки поколения Z.

Дети

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На фестивале будет много развлечений и активностей для детей: вместе с сетью образовательно-игровых парков можно будет повторить картины знаменитых итальянских художников, научиться оказывать первую помощь спортсменам (площадка Испании как самой футбольной страны подойдет для этого лучше всего), выучить главные правила греческого театра, в том числе четко говорить и фантазировать. А еще аниматоры позовут самых стеснительных или, наоборот, активных принять участие в танцевальном флешмобе.

Также маленькие гости фестиваля примут участие в настоящем ТВ-шоу, взяв интервью у всех желающих и смонтировав выпуск о мероприятии.