Парк Горького и ВДНХ в субботу посетили более 100 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 100 тысяч человек посетили в субботу Парк Горького и ВДНХ. На главной выставке страны завершается вторая неделя фестиваля "Ритм моего города", а Парк Горького отмечает 91-й день рождения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также на ВДНХ в эти выходные проходит фестиваль плова. Посетители инновационно-образовательного комплекса "Техноград" познакомятся с секретами приготовления одного из самых популярных блюд среднеазиатской национальной кухни.

Тема молодежного фестиваля "Ритм моего города" – Street Art. Для поклонников уличного искусства проходят спортивные шоу, мастер-классы, настольные игры, концерты и диджей-сеты.

Для посетителей Парка Горького приготовили необычные угощения, праздничный концерт и множество других развлечений. Основные мероприятия проходят на площади перед фонтаном и на Пушкинской набережной.