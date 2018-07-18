Москвичей предупредили об усилении ветра вечером 18 июля

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Пресс-служба ГУ МЧС России по столице заявила, что к вечеру 18 июля порывы ветра в столице достигнут 17 м/с. Об этом передает Агентство "Москва".

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца дня ветер в Москве усилится до 12 – 17 м/с", – сообщили в пресс-службе.

Всех горожан призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям посоветовали не парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 18 июля может выпасть до 20 мм осадков, при этом в течение дня будет сохраняться желтый уровень опасности из-за ливневых дождей и сильных порывов ветра.

Также в центре погоды "Фобос" рассказали, что к выходным дням на этой неделе в Москве может выпасть около сорока процентов месячной нормы осадков.